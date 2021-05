Marilyn Manson : Esmé Bianco ("Game of Thrones") accuse le chanteur de viol

publié le 01/05/2021 à 11:51

Connue du grand public pour son rôle de Ros dans Game of Thrones, Esmé Bianco a porté plainte contre Marilyn Manson vendredi 30 avril. L'actrice britannique accuse le chanteur américain de viol, abus sexuels sadiques et violences répétées.

Le chanteur a récemment été visé par plusieurs plaintes du même type. En février, l'actrice Evan Rachel Wood avait accusé Marilyn Manson, de son vrai nom Brian Warner, de harcèlement et de viol. Ce dernier avait démenti ces accusations et assuré que ses "relations intimes (avaient) toujours été entièrement consenties".

D'après la plainte déposée auprès d'un tribunal californien, Esmé Bianco avait été invitée par le chanteur à Los Angeles à deux reprises, dans la perspective d'un emploi. Toutefois, l'actrice dit avoir à la place subi des actes de violences sexuelles et assure avoir été tailladée, fouettée et électrocutée par Manson.

Des comportements qui n'ont jamais eu lieu Howard King - Avocat de Marilyn Manson (Brian Warner) Partager la citation





"M. Warner a violé Mme Bianco en mai ou autour de mai 2011", est-il indiqué dans la plainte. "M. Warner a commis sur Mme Bianco des actes sexuels alors qu'elle était inconsciente ou incapable de donner son consentement" et "a aussi commis des agressions sexuelles sur Mme Bianco à de multiples reprises", est-il également précisé.

L'avocat du chanteur, Howard King, a déclaré à l'AFP que les accusations d'Esmé Bianco étaient "probablement fausses", et a estimé que l'actrice faisait "des demandes financières scandaleuses pour des comportements qui n'ont tout simplement jamais eu lieu". "Nous allons fermement contester ces allégations devant le tribunal", ajoute-t-il dans un communiqué.

En février, la police de Los Angeles avait annoncé enquêter sur des accusations de violences conjugales contre Marilyn Manson sans révéler l'identité de la ou des victimes. Les accusations portant sur des faits commis entre 2009 et 2011, les dates et le lieu coïncident avec les accusations de l'actrice britannique, qui est apparue dans 14 épisodes de Game of Thrones dans le rôle d'une prostituée nommée Ros.

Violences, abus et chantage

Esmé Bianco, qui était fan du chanteur lorsqu'elle était adolescente, a expliqué vendredi sur les réseaux sociaux avoir pris la parole publiquement pour empêcher Manson "de détruire d'autres vies et contribuer à ce que d'autres victimes puissent aussi demander leur part de justice".

L'actrice explique avoir rendu visite au chanteur pour la première fois en 2009 à Los Angeles, pour le tournage de ce qu'elle pensait être un clip. Toutefois, pendant quatre jours, la jeune femme avait été contrainte de rester en sous-vêtements, privée de sommeil et droguée avant d'être "battue physiquement par M. Warner", notamment à l'aide d'un fouet qui aurait selon ce dernier "été utilisé par les Nazis".



Plus tard dans la même année, Marilyn Manson lui a rendu visite à Londres et tous deux auraient entamé une relation consensuelle, précise la plainte. En 2011, Esmé Bianco a déménagé à Los Angeles où elle pensait jouer dans un long-métrage avec le chanteur. Mais là encore, elle assure avoir passé deux mois et demi à subir des "abus constants" et un chantage au visa mené par Manson.