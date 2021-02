Evan Rachel Wood a porté plainte contre Lindsay Usich, l'épouse de Marilyn Manson

publié le 08/02/2021 à 15:53

Evan Rachel Wood poursuit son témoignage contre Marilyn Manson, qu'elle accuse d'abus. La semaine dernière sur Instagram, l'actrice a révélé les abus dont elle a été victime pendant leur relation qui a duré de 2007 à 2010.

Dans une story publiée sur son compte Instagram, le 7 février, Evan Rachel Wood a témoigné des autres agressions et abus que Marilyn Manson lui aurait fait subir, dont des attaques antisémites. Les messages ont depuis disparus de sa story, mais son témoignage est relayé par de nombreux médias américains, dont Entertainement Tonight.

Plus encore, Evan Rachel Wood révèle qu'en décembre 2020, elle avait porté plainte contre Lindsay Usich, l'épouse du chanteur. "Le 19 décembre dernier, j'ai été porter plainte après avoir été alertée de menaces proférées à mon encontre par Lindsay Usich (l'épouse de Brian) qui voulait publier des photos de moi quand j'étais mineure, et sous l'emprise d'alcool et de drogues lors d'une fête d'Halloween à Las Vegas, afin de "ruiner ma carrière" et me "fermer ma gueule".

Depuis la publication de son message, Lindsay Usich a supprimé son compte Instagram et les représentants du couple n'ont pas voulu répondre aux accusations de l'actrice, comme le précise ET.