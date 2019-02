publié le 08/02/2019 à 19:54

Deux nouvelles affaires viennent, ces dernières heures, semer le trouble sur le cas de Carlos Ghosn : sa cérémonie de mariage, d'une valeur de 50.000 euros, ainsi que la soirée d'anniversaire de ses 60 ans, à 600.000 euros. L'Alliance Renault-Nissan aurait-elle déboursé ces sommes pour son ancien patron ?



Maître Le Borgne, avocat de Carlos Ghosn, se dit "surpris de la fièvre qui s'empare des esprits et qui voit le mal partout". Concernant les 600.000 euros de la soirée d'anniversaire, il précise que Renault a fait "une enquête pendant 3 mois sur la gouvernance de Carlos Ghosn et n'a jamais évoqué ce fait". Pour lui, cette affaire de financements relève surtout d'un "emballement, de goût pour le scandale, pour en voir peut-être là où il n'y en a pas".

L'avocat détaille ensuite précisément les éléments en contradiction avec l'idée de paiements cachés. Il explique que des cartons d'invitation ont été envoyés pour une soirée à Versailles, au nom de Carlos Ghosn en tant que président de l'Alliance Renault-Nissan. Un dîner "donné en l'honneur de ceux qui ont apporté leur aide et leur soutien à l'Alliance, dont Les Échos", précise l'homme de loi.

Mais l'anniversaire des 15 ans de l'Alliance, qui aurait dû être organisé le 27 mars 2014, s'est tenu deux semaines plus tôt, le 9 mars, qui est aussi le jour des 60 ans de Carlos Ghosn. Addition de la soirée : 600.000 euros, déboursé par les deux constructeurs.

Un imbroglio d'anniversaires ?

Une simple coïncidence pour l'avocat qui explique que "le lendemain, le 10 mars, il y a une autre invitation de Carlos Ghosn" qui a invité "des amis dans un restaurant en ville" où lui et Carole Nahas "paieront sur leurs deniers personnels". Pour lui, il semble néanmoins illogique que l'ancien président de l'Alliance ait organisé à la fois deux soirées d'anniversaire, le 9 et le 10 mars.



L'avocat a également une explication pour la liste d'invités de la fameuse soirée du 9 mars, composée de très peu de cadres de Nissan et de davantage de membres de la famille de Carlos Ghosn : "Je n'ai pas la liste des participants. Quant il s'agit des cadres de Nissan, un certain nombre d'entre eux doivent être naturellement basés au Japon, ce qui peut expliquer qu'ils ne prennent pas part en masse à un dîner qui a lieu à Versailles".

Mariage à 50.000 euros : "On est sur un malentendu"

Sur les 50.000 euros déboursés par Renault afin de louer une salle du Grand Trianon de Versailles, où Carlos Ghosn a célébré son mariage avec Carole Nahas en octobre 2016, l'avocat assure que le constructeur n'a en fait rien payé du tout, mais s'est simplement vu déduire un droit d'utilisation sur l'ensemble des soirées organisées dans les murs du château.



"En réalité, on a dit à Carlos Ghosn que la mise à disposition des salles de Versailles était offerte. Mais au moment où on lui offre cette salle, en réalité, on déduit cette utilisation des diverses soirées que Renault pouvait avoir dans les mêmes salles du château de Versailles. Mais ça, il (Carlos Ghosn) l'ignore."



Même si Carlos Ghosn s'est récemment dit prêt à rembourser l'intégralité des 50.000 euros qu'a coûté sa soirée de mariage, maître Le Borgne l'assure et le répète : "Renault ne paye rien, si ce n'est qu'elle n'est débitée d'un droit d'utilisation. (...) La société n'a en réalité rien payé. On est sur un malentendu. (...) La facture n'a jamais été envoyée".