Affaire Carlos Ghosn : "La trahison est probable", estime Alain Duhamel

et Claire Gaveau

publié le 31/01/2019 à 20:59

Après deux mois d'incarcération pour des malversations financières présumées, le bâtisseur de l'alliance automobile Renault-Nissan-Mitsubishi Motors a clamé son sentiment "d'injustice".



Carlos Ghosn se dit victime d'une trahison et ça parait probable. Il se dit victime d'un complot et ça paraît possible. En ce qui concerne la trahison, toutes les apparences sont là. Car au moment même où le parquet ouvrait les poursuites, il y avait une conférence de presse fracassante du numéro 2 de Nissan. C'était un gigantesque réquisitoire.

Est-ce qu'il y a eu complot ? Carlos Ghosn a une théorie, qui est assez séduisante, qui est de dire qu'il voulait mettre en oeuvre une fusion que les Japonais considéraient mauvaise pour Nissan. C'est possible, mais encore faut-il le démontrer.

Une chose est sûre, Carlos Ghosn a mis en place une contre-attaque rigoureuse. C'est son tempérament, c'est qu'il a toujours fait et c'est son intérêt en ce moment.