En Belgique, l'éventuelle remise en liberté de Marc Dutroux inquiète la population. La justice doit se pencher sur la demande posée par l'ancien ferrailleur de 62 ans, condamné à perpétuité en 2004 pour les meurtres et viols de plusieurs fillettes et jeunes femmes.

En guise de protestation, une marche noire est organisée à 14 heures ce dimanche 20 octobre dans les rues de Bruxelles. Elle fait écho à la marche blanche du 20 octobre 1996 qui avait réuni 300.000 personnes en mémoire au victime du célèbre criminel. 23 ans après, les Belges sont toujours traumatisés par l'affaire.

"On veut faire cette marche noire parce qu'on veut interpeller la justice et les décideurs", explique Daniel, à l'initiative du mouvement citoyen. "Que Dutroux demande sa libération conditionnelle ce n'est absolument pas concevable pour tous les citoyens belges. Je ne veux pas d'un monstre comme ça qui habite en face de chez ma fille. On n'en veut pas", insiste-t-il.

"On a l'impression que le gouvernement ne prend pas conscience qu'on ne peut plus laisser de chance aux tueurs d'enfants", s'inquiète Daniel, "le traumatisme il est bien là". "On a peur d'avoir ces gens dans notre société. On réclame la loi des anges, la prison à vie pour tout acteur de crime sur enfant", conclut-il.