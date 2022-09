Manifestation d'ultra-gauche : que s’est-il passé jeudi soir à Rennes ?

Crédit : Pablo Patarin / Hans Lucas via AFP

Des tirs de mortier, des flammes, des affrontements... Vers 22h30 jeudi 29 septembre, 70 manifestants de l'ultra-gauche se sont rassemblés dans un square du centre de Rennes, certains habillés de noir, d'autres masqués. Ils sont venus avec une grosse enceinte. Des riverains se plaignent du bruit, appellent la police. Et plusieurs manifestants font barrage à la police pour qu'elle ne touche pas à la sono.

En parallèle, un message est lancé sur les réseaux sociaux d'ultra-gauche pour appeler à les rejoindre. Un appel largement entendu puisque leur effectif va être triplé pour atteindre près de 200 personnes. Une barricade est érigée, des incendies allumés et trois policiers blessés par des jets de projectiles. Quatre hommes ont été interpellés, dont deux mineurs (un de 15 ans).

À Rennes, quand on parle d'ultra-gauche, on pense à l'Université Rennes II. Lors d'un d'une Assemblée générale, des actions ont été mises en place, dimanche dernier, en marge d'un meeting de Jordan Bardella (RN) à Bruz (Ille-et-Vilaine). Des manifestants antifas ont tenté de faire un blocus, utilisé des cocktails Molotov face aux forces de l'ordre. Un policier a été grièvement blessé au niveau de l'oreille.

Jeudi soir, c'était un prolongement de cette lutte politique. Les antifas prônent l'action violente contre l'extrême droite, le patronat et la société capitaliste. Les services du renseignement territorial tentent de les repérer et notamment sur les réseaux sociaux. Mais ils sont souvent masqués lors des cortèges, et se dispersent très vite à l'arrivée des forces de l'ordre. Pour ceux qui sont passés devant la justice, des décisions fortes sont prises comme des interdictions de paraître lors des manifestations.

