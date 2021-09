Manche : une centaine de migrants secourus en mer

La préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord ont annoncé le dimanche 26 septembre dans un communiqué le sauvetage d'une centaine migrants en difficulté dans le détroit du Pas-de-Calais.

Une vingtaine de migrants ont d'abord été secourus samedi alors qu'ils se trouvaient en mauvaise posture au large de Dunkerque, puis, plus tard dans la nuit de samedi à dimanche, "une quarantaine de naufragés", dont certains "en léger état d'hypothermie", ont été récupérés au large de Sangatte (Pas-de-Calais), précise le communiqué. Une autre embarcation en difficulté a ensuite été signalée au large de Dyck (Nord) et une trentaine de naufragés secourus.

Dans la nuit de samedi à dimanche, une trentaine de migrants ont par ailleurs été découverts sur une plage proche de la Baie de Somme et deux hommes soupçonnés d'être des passeurs placés en garde à vue. L'un d'entre eux, irakien, a reconnu avoir transporté des migrants qui voulaient se rendre en Angleterre et le second, polonais, transportait dans son véhicule le matériel nécessaire à une traversée (zodiac, gilets de sauvetage…), selon la préfecture du Pas-de-Calais.