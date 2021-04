Manche : 159 migrants dont 10 enfants secourus au large du littoral

publié le 02/04/2021 à 00:23

159 migrants, dont 10 enfants et une femme enceinte, ont été secourus ce jeudi 1er avril dans la manche, au large du littoral entre Boulogne-sur-Mer et Dunkerque, a annoncé la préfecture maritime. Avec huit embarcations, ils tentaient de rallier les côtes britanniques.

Les opérations, pilotées par le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS), ont permis en premier lieu de secourir 26 naufragés, dont quatre enfants. Parmi eux, plusieurs semblaient en état d'hypothermie et ont donc été pris en charge à leur débarquement à Dunkerque.

Une vedette a ensuite récupéré quatre naufragés, puis deux canots engagés par le CROSS ont secouru 23 et 32 migrants. Un troisième canot a pour sa part récupéré 18 autres naufragés, dont certains semblants en hypothermie ont été signalés en difficulté par un navire de pêche dans le détroit du Pas-de-Calais.

Plus de 9.500 traversées ou tentatives recensées en 2020

De son côté le remorqueur d'intervention, d'assistance et de sauvetage de la marine nationale, Abeille Languedoc, a pu venir en aide à 44 naufragés qui ont été ramenés à Boulogne-sur-Mer. Le navire de commerce Orient Angel a ensuite informé le CROSS qu'il avait pris en charge 12 naufragés, qui restaient à bord sains et saufs dans la soirée. En effet, la météo sur place ne permet pas de les rapatrier dans l'immédiat.

Depuis fin 2018, ces traversées illégales de la Manche par des migrants qui cherchent à rejoindre le Royaume-Uni se multiplient, malgré les mises en garde répétées des autorités. Ces dernières ont alerté du danger lié à la densité du trafic, aux forts courants ainsi qu'à la faible température de l'eau.

En 2020, plus de 9.500 traversées ou tentatives de traversée de ce type ont été recensées, soit quatre fois plus qu'en 2019, d'après un bilan de la préfecture maritime. En 2020, six migrants ont trouvé la mort dans la traversée et trois ont disparu.