Malaises de collégiens dans le Jura : la piste de l'intoxication écartée

et AFP

publié le 11/10/2019 à 16:47

Du nouveau dans l'affaire des malaises d'une dizaine de collégiens dans le Jura. La piste de l'intoxication est écartée, selon les enquêteurs. Jeudi 3 octobre, 17 élèves du collège Pierre-Hyacinthe Caseaux, à Morez, avaient fait des malaises après avoir participé à une activité sportive.

Selon un tweet de la préfecture du Jura le jour-même, les collégiens avaient été victimes d'"une intoxication" lors du ravitaillement au cours d'une épreuve de cross. Une information démentie ce vendredi 11 octobre : "On n'a relevé aucune cause d'ordre toxique. Rien ne permet de dire que les élèves ont été intoxiqués", a déclaré le procureur de la République à Lons-le-Saunier, Lionel Pascal.

Les prélèvements gastriques et sanguins, ainsi que les analyses de l'eau et du sirop distribués au stand de ravitaillement, seul produit consommé par l'ensemble des victimes, n'ont révélé "aucune molécule toxique", a-t-il détaillé. "Les investigations se poursuivent" pour rechercher d'autres causes éventuelles, a indiqué le procureur.

Par ailleurs, le jeune fille de 14 ans, dont le pronostic vital avait été un temps engagé, est sortie de l'hôpital jeudi 10 octobre. Elle était la dernière des cinq adolescentes hospitalisées encore sous surveillance.