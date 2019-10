publié le 11/10/2019 à 11:35

Mercredi 9 octobre dernier, en Belgique, sur la Grand place de Coutrai, un homme, visiblement mal en point était assis sur un muret. Beaucoup de passants sont alors témoins de la scène, mais aucun d'entre eux ne s'arrête pour aider le souffrant. D'après Ouest-France, les images de vidéo-surveillances sont pourtant formelles, on voit très nettement des badauds passer à coté de cet homme, tous ou presque s’aperçoivent que quelque chose ne va pas, et pourtant, personne n'appelle les secours.

Cela paraît complètement dingue, mais un tel comportement est sans doute plus courant qu'on ne le pense. La RTBF publie ainsi sur son site internet une vidéo réalisée il y a quelques années par la chaîne YouTube belge "Would You react ?, "Et vous que feriez-vous ?" en français. On y voit une femme tomber en pleine rue, à une heure de pointe dans le centre-ville de Bruxelles.

Elle appelle à l'aide, les passants la regardent, certains la montre du doigt, mais il faut attendre un long moment avant que quelqu'un ne finisse par s'approcher. Des réactions hallucinantes, et il ne s'agissait que de la mise en scène d'un faux malaise pour sensibiliser la population.

Dans le cas de Courtrai, cette négligence a peut-être coûté la vie à cet homme. Les secours ont en effet fini par arriver, mais trop tard. Une enquête a été ouverte. Le parquet de Flandre a décidé de poursuivre au moins 8 passants pour non-assistance à personne en danger.