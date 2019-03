et AFP

publié le 01/03/2019 à 15:47

Un homme âgé de 27 ans, interpellé ce lundi 25 février à Cholet dans le Maine-et-Loire, a reconnu avoir crevé près de 300 pneus de voitures dans plusieurs rues de la ville, le dimanche 17 février au matin, selon les informations de l'AFP communiquées par le parquet d'Angers.



"Des analyses techniques approfondies ont permis de confondre son ADN", a indiqué Yves Gambert, procureur de la République d'Angers. Lors de sa garde à vue, le jeune homme a expliqué avoir agi en état d'ébriété et sous le coup de l'énervement après s'être disputé avec un inconnu dans la rue. Les faits se seraient déroulés entre 6h00 et 7h00 du matin. Selon Ouest France, les véhicules vandalisés se trouvaient dans six rues différentes de Cholet, à proximité du parc des expositions de la Meilleraie.

L'homme a été remis en liberté mardi 26 février, sur instruction du parquet, en attendant l'inventaire précis du nombre de victimes. À ce jour, 240 plaintes ont été enregistrées pour ces faits, a précisé le commissariat de police de Cholet.

En octobre 2018, un Bordelais de 45 ans surnommé le "poinçonneur en série", responsable d'avoir crevé des milliers de pneus de voitures en Gironde, a été condamné à 18 mois de prison dont 12 ferme, après avoir été traqué par les autorités pendant près de trois ans.