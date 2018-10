Par jalousie, une femme a crevé pas moins de 21 fois les pneus de son ex et d'une voisine.

et AFP

publié le 27/10/2018 à 04:27

Appelé le "poinçonneur en série", un Bordelais de 45 ans avait semé la terreur en Gironde en crevant des milliers de pneus de voitures. La raison : il était en "colère" contre la société. Condamné en mai à une peine de prison aménageable il a finalement été écroué, selon une source judiciaire.



L'homme, un solitaire, autonome mais vivant d'une allocation d'adulte handicapé, était ressorti libre de son procès en mai au tribunal correctionnel de Bordeaux. Il avait été condamné à 18 mois de prison dont 12 ferme, et six mois avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve, mais sans mandat de dépôt, pourtant requis par l'accusation. L'homme était jugé pour avoir crevé les pneus de milliers de voitures, il estimait à environ 6.000 sur six ans, sur l'agglomération bordelaise, opérant de nuit, méthodiquement, mais prudemment. La police s'était échinée trois ans sur sa piste.

Resté largement insondable à son procès, l'individu y avait néanmoins évoqué une enfance de maltraitance et d'agression sexuelle, après un placement en foyer puis en famille. D'où sa colère envers l'État qui n'avait "rien fait". D'où ses "conneries" pour "se faire entendre".

Il est la cible d'une autre enquête

Les experts psychiatres avaient retenu pour l'un une "altération du discernement", pour l'autre un "délire du préjudice", mais aussi une "responsabilité totale". Sa peine était aménageable, mais le condamné n'a jamais répondu aux convocations du juge d'application des peines, a précisé parquet de Bordeaux.



En parallèle, le "sérial poinçonneur", a été contrôlé deux fois par les policiers les poches pleines de courrier qui ne lui était pas adressé, amenant les enquêteurs à se demander s'il ne s'était pas converti à une nouvelle habitude répréhensible. Placé en garde à vue dans le cadre de cette enquête sur le courrier, qui se poursuit, le "serial poinçonneur" a été écroué mercredi par le parquet qui a décidé de mettre à exécution sa peine.