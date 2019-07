publié le 31/07/2019 à 14:19

À Lyon, la guerre est déclarée entre les taxis et les hôteliers. Vexés de voir que les établissements ont plutôt recours aux services de chauffeurs privés, type Uber, certains taxis ont décidé de se venger. Ils se font passer pour de faux clients afin d'écrire des commentaires désobligeants sur internet et détruire la réputation des hôtels.

Dans son hôtel lyonnais, Loïc Renard ne décolère pas face à cette campagne de dénigrement : "C'est ce qu'on appelle du chantage à l'avis sur nos commentaires en ligne et sur notre réputation du numérique. C'est comme si vous aviez quelqu'un devant votre établissement qui vous insultait à longueur de temps devant vos clients". "Plus de 90% de nos courses sont faites par des taxis donc en plus c'est complètement illégitime", précise-t-il.

Abdelatif Grine, président de la Fédération des taxis indépendants du Rhône, ne cautionne pas la méthode mais dénonce un système de commissions que des hôtels entretiendraient avec les VTC. "Il y a des commissions, ça c'est la vérité. Les hôteliers qui ne veulent pas le reconnaître, ça ne les grandit pas", indique-t-il.

"Au lieu d'appeler la centrale et de dire 'On veut un taxi venez récupérer le client', [...] ils appellent un copain à eux et disent 'Viens vite, j'ai un client qui veut aller à l'aéroport par contre tu me donnes un petit billet comme ça j'appelle pas la centrale taxi'", explique-t-il.

Coté hôtelier, une plainte a été officiellement déposée.