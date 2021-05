publié le 07/05/2021 à 01:29

Un spectaculaire incendie s'est déclenché dans un immeuble d'habitations jeudi soir à Sainte-Foy-les-Lyon, dans la proche banlieue lyonnaise. Les pompiers ont recensé onze blessés légers intoxiqués par les fumées. Des vidéos publiées sur les réseaux sociaux montrent un bâtiment de huit étages pris au piège par les flammes, avec la façade attaquée par le feu en de multiples endroits.

L'alerte a été donnée vers 22h10 jeudi soir. Craignant la présence de victimes piégées par l'incendie, entre 70 et 80 soldats du feu et d'importants moyens ont été mobilisés. D'après les premiers éléments, le feu semble avoir trouvé son origine dans un appartement et s'est par la suite rapidement propagé. Le site d'informations Lyon Mag indique que les flammes "seraient parties d'un balcon, pour une raison encore inconnue".

60 habitants ont été évacués par les secours : ils ont été regroupés dans une église à proximité du lieu, détaille BFM TV Lyon. 11 personnes ont été prises en charge "en urgence relative" après avoir inhalé des fumées, a précisé la préfecture du Rhône.

🇫🇷 Un incendie est en cours dans un immeuble situé 14 boulevard des #Provinces , sur la commune de #SainteFoyLèsLyon , non loin de #Lyon .



Les #SapeursPompiers sont sur place, des évacuations ont été menées. Un premier bilan fait état de 8 personnes légèrement blessées. pic.twitter.com/thRrnZf17g — Thibault Pnt Officiel (@Thibault_Pnt_76) May 6, 2021

45 lances ont été mises en oeuvre et l'incendie a été éteint peu après minuit. Au début de la nuit, les pompiers étaient encore sur les lieux pour sécuriser le site et vérifier l'évacuation complète de l'immeuble. "Il reste encore un gros travail à faire qui va durer une bonne partie de la nuit", précisait-on au Codis.