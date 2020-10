Lyon : un conducteur fuyant la police provoque un accident mortel

publié le 02/10/2020 à 18:00

Une personne est morte et deux autres se trouvent entre la vie et la mort après un accident survenu à Lyon vendredi 2 octobre. L'accident s'est produit dans le 3e arrondissement. Vers 2H50 du matin, la brigade anticriminalité a repéré une voiture quittant précipitamment son emplacement, et un individu prenant la fuite en courant. La patrouille s'est alors engagée dans une filature du véhicule, dont le conducteur a coupé ses feux et accéléré, d'après un communiqué du parquet.

Les policiers ont allumé leur gyrophare et activé le signal sonore pour procéder au contrôle de l'individu, qui a poursuivi son chemin à vive allure. Après avoir grillé un feu rouge, le conducteur a percuté de plein fouet un véhicule tiers occupé par trois personnes. L'une d'elles est décédée sur place et les deux autres sont entre la vie et la mort. Les occupants de la voiture poursuivie par la BAC ont été interpellés et placés en garde à vue.

Le parquet a ouvert une enquête pour homicide involontaire et blessures involontaires aggravées. La procédure a été confiée à la Sûreté départementale, qui doit désormais "préciser les circonstances exactes" de l'accident.