Charente : deux accidents de la route mortels en une nuit

publié le 19/09/2020 à 16:01

La nuit a été meurtrière sur les routes charentaises. Deux conducteurs ont trouvé la mort entre le vendredi 18 et le samedi 19septembre. Selon France Bleu, les deux accidents ont eu lieu à quelques minutes d'intervalle, entre 5h et 5h30. Dans les deux cas, ce sont les conducteurs qui sont en cause.

Le premier, a causé la mort d'une jeune femme âgée de 19 ans. L’accident s'est produit sur la D939, à Marsac, alors que l'automobiliste revenait de chez ses parents. Elle a perdu le contrôle de son véhicule et a fini sa course dans un arbre.

Le second, a eu lieu à Étagnac, sur la D939. L'automobiliste, un homme de 50 ans, a lui aussi perdu le contrôle de sa voiture, après quoi, il a percuté un poteau. Dans les deux cas, les gendarmes cherchent à comprendre ce qui a pu causer ces accidents. Ils ont lancé deux appels à témoins.