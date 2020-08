Suisse : un accident de voitures de luxe fait 3,5 millions d'euros de dégâts

publié le 19/08/2020 à 14:59

Un accident de voitures de luxe dans le col du Gothard, en Suisse, a fait un blessé grave et des millions d'euros de dégâts matériels sur les véhicules, mercredi 12 août. Une Bugatti Chiron, une Porsche 911 cabriolet et une Mercedes ont été impliquées dans l'accident.

La circulation était ralentie sur cette petite route de montagne à cause d'un camping-car. La Bugatti et la Porsche ont voulu le dépasser au même moment et sont entrées en collision. Une voiture a embouti le camping-car et la Mercedes a été projetée contre un mur bordant la route. Selon le quotidien suisse Le Matin, la conductrice a été gravement blessée.

Plusieurs engins ont dû intervenir pour déblayer la route, qui a été temporairement fermée à la circulation. Selon le rapport de police, les dégâts matériels ont été évalués à 3,7 millions de francs suisses, soit environ 3,5 millions d'euros. La plupart des dommages concernent la Bugatti Chiron, dont la valeur est estimée à 2,5 millions d'euros.