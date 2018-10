publié le 12/10/2018 à 13:58

Le suspect a été arrêté en début d'année mais la police cherche de nouveaux témoignages contre lui. Il est mis en examen pour viol et tentatives de viol, soupçonné d'avoir abordé des adolescentes en se faisant passer pour un policier à Lyon et dans ses environs.



La police de la région Rhône-Alpes a lancé un appel à témoin jeudi 11 octobre dans la soirée afin de recueillir de nouveaux témoignages de victimes entre 2002 et début 2018 dans le Rhône, l'Ain et l'Isère.

Le suspect est âgé de 35 ans, et, selon le communiqué de la police publié sur les réseaux sociaux, "abordait les adolescentes en se faisant passer pour un policier (...) Après avoir gagné la confiance des victimes, il essayait de les attirer à l'abri des regards, la plupart du temps dans des immeubles".

"Les femmes de tous âges ayant été victimes d'un scénario similaire sont invitées à prendre contact avec les enquêteurs de la BDPF" (Brigade de la protection de la famille). Les numéros à composer pour entrer en contact avec eux sont le 04.72.82.16.60, en semaine, et 04.78.78.40.40 le weekend et en semaine après 18 heures.

