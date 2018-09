Strasbourg : appel à témoins après la disparition d'une jeune femme de 20 ans

publié le 12/09/2018 à 03:17

Sophie Le Tan, 20 ans, s'est rendue à une visite d’appartement, vendredi 7 septembre, à Schiltigheim, dans la banlieue de Strasbourg (Bas-Rhin) et depuis elle n'a plus donné signe de vie.





À la suite de cette disparition inquiétante, les enquêteurs de la Direction Régionale de la Police Judiciaire de Strasbourg ont lancé un appel à témoins sur les réseaux sociaux pour tenter de retrouver la jeune femme.



Une photo a été fournie ainsi qu'un descriptif physique. La jeune femme est de type asiatique, elle mesure 1,55 mètres et est de corpulence fine. Le jour de sa disparition, elle portait des vêtements sombres, sans plus de précisions. Ses yeux sont marrons et ses cheveux bruns.

Toute personne possédant des informations est priée de contacter la police judiciaire de Strasbourg au 03.90.23.13.05 ou au 17 Police-secours.

¿ APPEL A TÉMOINS ¿



Les enquêteurs de la Direction Régionale de la Police Judiciaire de #Strasbourg ont besoin de votre aide dans le cadre d'une disparition inquiétante.



— Police Nationale 67 (@PoliceNat67) 11 septembre 2018