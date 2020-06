Lyon : enquête ouverte après l'agression d'un policier

publié le 15/06/2020 à 21:55

Un policier a été pris pour cible à Lyon. Dans la nuit de samedi à dimanche 14 juin, un agent de police et sa compagne ont été violemment agressés par une bande de jeune, alors qu'ils rentraient à leur domicile. Le fonctionnaire de police a été blessé à la cheville et une enquête a été ouverte par le parquet de Lyon.

Selon le site local Lyonmag.com, l'homme n'était pas en fonction et rentrait chez lui vers 4h30 du matin dimanche, dans le VIIe arrondissement de Lyon. Deux hommes en voiture se seraient alors arrêtés à sa hauteur, seraient descendus et l'auraient traité de "sale flic". Essayant de rejoindre leur immeuble, l'homme et sa compagne auraient été rattrapés par une douzaine de jeunes qui les auraient frappés au sol.

Toujours selon Lyonmag, le policier aurait été pris en charge par les pompiers et le Samu dans un état grave, puis hospitalisé. Il devait notamment être opéré de la cheville ce lundi. Son épouse a quant à elle obtenu 3 jours d'ITT. Selon 20Minutes, l'enquête a été confiée à la direction départementale de la sécurité publique (DDSP) du Rhône pour "violences volontaires en réunion et avec arme commises sur une personne dépositaire de l’autorité publique et son conjoint en raison de ses fonctions".

Cet incident intervient dans un contexte particulier de tensions entre la police et l'opinion publique et une vague de manifestations contre les violences policières.