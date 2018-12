Lycées : un jeune blessé par un tir de lanceur de balle de défense

et AFP

Les lycées sont toujours perturbés ce mardi 11 décembre. Un élève de 17 ans a été légèrement blessé par un tir de lanceur de balles de défense devant un lycée de Saint-Ouen en Seine-Saint-Denis.



"Un attroupement d'un centaine de lycéens a bloqué l'entrée du lycée Marcel-Cachin, où des poubelles ont été enflammées et des projectiles lancés sur les policiers et les passants", selon une source proche de l'enquête, à l'AFP.



"Les policiers ont utilisé des grenades lacrymogènes et, les jets de projectiles continuant, ont tiré au LBD. Un lycéen de 17 ans a été touché à la tête", selon cette même source. Le jeune homme, "sonné", a été transporté dans un hôpital parisien voisin en "urgence relative", a précisé une source policière. La police a procédé à une trentaine d'interpellations mardi matin en Seine-Saint-Denis, où des heurts ont eu lieu devant plusieurs lycées.

170 établissement perturbés ce mardi

Quelque 170 établissements sont perturbés ce mardi selon le ministère, dans le cadre d'un appel à un "mardi noir" lancé par les syndicats lycéens opposés aux réformes du gouvernement dans l'éducation.

Les lycéens protestent contre la réforme du bac, le système d'accès à l'enseignement supérieur Parcoursup et le service national universel. La veille, lundi 10 décembre, 450 lycées avaient été perturbés, selon un décompte officiel.