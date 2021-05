publié le 29/04/2021 à 21:15

C'est une belle preuve d'honnêteté dont fait preuve cet automobiliste lozérien. Mohamed, qui a pris deux saisonniers en stop en début de semaine, a retrouvé un violon dans le coffre de sa voiture, que ses deux passagers avaient oublié au terme du trajet, et qu'il cherche absolument à leur remettre. C'est en sortant ses sacs de course que cet employé d'un camping de Lozère a découvert l'instrument.

Malheureusement pour lui, il ne connaît pas l'identité des deux voyageurs, un homme et une femme d'une vingtaine d'années. Mohamed décide alors de lancer un appel sur Facebook car il sait que ce violon possède une grande valeur sentimentale. "Il est à la demoiselle qui m'a dit que son père lui avait offert pour sa deuxième saison, pour qu'elle puisse bien travailler et qu'il lui porte bonheur", explique-t-il.

"Il est dans sa coque, très bien protégé avec l'archet", précise Mohamed qui ajoute tout faire pour retrouver la propriétaire de l'instrument : "Je l'ai juste ouvert pour fouiller dans les poches et voir s'il y avait un document ou une adresse mais il n'y avait rien. Je l'ai refermé et j'attends patiemment". Pour la restitution de l'instrument, Mohamed donne rendez-vous à la jeune femme au camping municipal de la commune de La Malène, en Lozère et ne lui remettra qu'à elle, en mains propres.