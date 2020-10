Albi : un archet de violoncelle vendu plus de 67.000 euros aux enchères

publié le 20/10/2020 à 06:24

L'Hôtel des ventes d'Albi, dans le Tarn, présentait samedi 17 octobre quelque 500 objets pour des ventes aux enchères. Et parmi les curiosités disponibles, un objet sortait du lot, en l'occurrence un archet de violoncelle du XIXe siècle. Un objet exceptionnel car l'oeuvre est de Dominique Peccatte, un archetier de renom dont les créations sont très prisées.

"Pour nous c’était une aventure car on avait à faire à un archet sans signe distinctif", explique à La Dépêche Me Philippe Amigues, le commissaire-priseur chargé de diriger les ventes. "Mais grâce aux experts avec qui on travaille, on a pu lever l’authenticité, et attribuer cet archet à Peccate. Cela nous a permis de rentrer dans la cour des grands", détaille-t-il.

Une cour des grands pour laquelle il fallait débourser 5.000 euros de caution afin de participer à la vente de l'archet, pour éviter d'avoir trop de curieux au téléphone, indiquent nos confrères. C'est ainsi trois enchérisseurs européens, un asiatique, et un autre présent en salle qui ont livré bataille.

Estimé entre 40.000 et 45.000 euros, l'objet a vu les enchères débuter à 30.000 euros avant de vite s'envoler. Au final, c'est à 56.000 euros que l'archet a été vendu. Une somme à laquelle il faut ajouter des frais pour un total de 67.760 euros.