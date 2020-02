publié le 17/02/2020 à 19:50

C'est une cagnotte à huit chiffres qui a été remportée vendredi 14 février par un habitant de Saône-et-Loire. Pour la Saint-Valentin, la Française des Jeux proposait un super Jackpot de 13 millions d'euros. Un gain qui a été remporté, mais pas encore réclamé.

5, 10, 23, 27 et 28 et le numéro chance 10, voici les numéros gagnants du super Jackpot de ce vendredi 14 février. Il s'agit du plus gros gain remporté en 2020 en France, a annoncé lundi 17 février la Française des Jeux. Et pourtant son heureux propriétaire ne s'est pas encore manifesté.

Le record de gain au loto avait été remporté en juin 2011 à Sarcelles (Val-d'Oise) avec 24 millions d'euros. Selon les statistiques du site tirage-gagnant.com, ce joueur encore inconnu devient, avec ses 13 millions d'euros, le deuxième plus grand gagnant de Saône-et-Loire depuis la création de la loterie nationale en 1976. Le grand gagnant a 60 jours pour se faire connaître et ainsi récupérer sa mise.