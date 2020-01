Loto : une famille se trompe de combinaison et gagne 13 millions d’euros

publié le 31/12/2019 à 18:02

Les 7 et 9 devaient lui porter chance, mais en cochant accidentellement les numéros 6 et 8, un père de famille et sa compagne ont raflé un pactole de 13 millions d’euros, vendredi 13 décembre, au Sab'istrot à Saint-Gence, non loin de Limoges.

Une étourderie qui rapporte gros : 13 millions d’euros, précisément. De quoi réjouir ce couple, résident de la Haute-Vienne, qui s’était “planté“ de numéros en jouant au Loto. Vendredi 13 décembre, le père de famille voulait miser sur les dates de naissance de ses petits-enfants. Mais au lieu de les cocher dans la grille, il valide le 6 et le 8.

Lorsqu’il réalise son erreur, il est trop tard pour “effectuer la modification“, explique-t-on à la Française des jeux (FDJ). Viennent les résultats, diffusés le soir même à la télévision : jackpot ! Ce super-chanceux détient la combinaison victorieuse, 6-8-19-29-43 , avec le numéro chance 6, rapporte le Parisien.

Ce n’est pas la première fois qu’une erreur de numéros se transforme en miracle : en 1994, au lieu de cocher le 44 comme elle l'a promis à ses collègues dans une cagnotte commune, une femme d'une cinquantaine d'années valide, par méprise, le 34. Une étourderie qui rapportera pas moins de 18 millions d’euros au groupe.