Loto : un grand gagnant raconte comment sa vie a basculé

publié le 13/12/2019 à 10:42

C'est une histoire qui risque de faire des envieux. Après avoir décroché un jackpot de 21 millions d'euros au loto le 27 novembre dernier, un trentenaire raconte ce vendredi 13 décembre dans les colonnes du Parisien comment il a vu sa vie basculer en pleine nuit.

Le jeune homme, qui vit dans le Doubs, est ce qu'on appelle un joueur occasionnel. Il valide une grille de temps en temps lorsqu'il passe devant un point de vente et opte habituellement pour un flash, laissant à la machine le soin de sélectionner la combinaison, raconte Le Parisien.

Mais ce jour de fin novembre, il décide pour la première fois de prendre les choses en main et choisit lui-même ses numéros. Le 28 novembre, le jeune homme, insomniaque, décide en pleine nuit de regarder sur son téléphone les résultats du tirage de la veille : et là, surprise, ce sont ses numéros qui apparaissent.

"Il ne faut pas oublier d'où l'on vient"

"Je n'arrivais pas y croire", raconte-t-il au Parisien. Vers 4h30, l'heureux chanceux regarde alors le replay du tirage pour être sûr. Un gagnant dans le Doubs est annoncé et, cette fois, il se dit que c'est possible.

Il appelle alors ses parents à 7h pour les prévenir et eux non plus n'y croient pas vraiment. Ils rappelleront d'ailleurs plusieurs fois pour être sûrs. Le jeune homme prévient aussi son meilleur ami mais pas son patron, "pas tant que je n'avais pas l'argent, explique-t-il, ça peut porter malheur".

Le trentenaire dit d'ailleurs vouloir continuer à travailler mais pas forcément à son poste actuel. Quant aux fêtes de fin d'année, pas de changement : il partira en famille pour le nouvel an comme prévu. Il a tout de même décidé de s'offrir une belle voiture. Mais il assure vouloir "passer l'hiver tranquille, le temps que ça retombe. Car il ne faut pas oublier d'où l'on vient". Une histoire digne d'un joli compte de Noël.