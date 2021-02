Lot-et-Garonne : enquête après le décès d'un homme oublié par le Samu

publié le 17/02/2021 à 12:50

Le parquet d'Agen a ouvert une enquête après la mort d'un homme de 90 ans. Samedi dernier, à Pujol, dans le Lot-et-Garonne, cet homme est décédé alors que son fils avait appelé les secours, qui ne sont jamais intervenus.

Ce soir-là, Paul est rentré du travail chez lui pour s'occuper de son père de 90 ans qui souffre d'anémie. Malade, il occupe une chambre de la maison : "Il était allongé sur son lit, il me disait qu'il avait un peu la tête qui lui tournait et je voyais qu'il avait une gêne respiratoire, ça n'allait pas quoi", raconte le fils de la victime.

Le vieil homme ayant beaucoup de peine à s'exprimer, Paul a décidé d'appeler le Samu. "J'ai eu le médecin régulateur et il m'a demandé ce qu'il prenait comme traitement. 'Vous lui en donnez deux de suite et je vous envoie les secours, et surtout maintenez-le assis'", lui ordonne alors le médecin.

Mais l'état de santé du nonagénaire se dégrade, il est pris de vomissements, il arrête de respirer. Impuissant, Paul voit son père décéder sous ses yeux. Plus d'une heure s'est écoulée et les pompiers ne sont toujours pas arrivés. "J'ai refait le numéro, le 15, et c'est là où il m'a dit qu'il avait oublié d'envoyer les secours", ajoute Paul, qui ajoute que le médecin régulateur s'est excusé.

"Je le conçois qu'ils sont débordés, mais des erreurs comme ça, pour moi, c'est lamentable. On aurait pu le sauver, essayer de faire quelque chose", déplore le fils de la victime. "Voir mon papa mourir dans mes bras, il n'y a rien de plus marquant. C'est très dur", confie-t-il.

Le parquet d'Agen a ouvert une enquête pour tenter de comprendre ce qu'il s'est réellement passé. Sollicitée par RTL, la direction du SAMU n'a pas donné suite.