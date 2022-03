Loiret : une institutrice soupçonnée de maltraitance sur des enfants

Enfants secoués, humiliés, privés d'aller aux toilettes... Une institutrice du Loiret est soupçonnée de violences physiques et psychologiques sur des enfants de primaire, rapporte BFMTV mardi 1er mars, confirmant une information de La République du Centre. Elle est également poursuivie pour des faits de harcèlement moral à l'encontre de ses collègues.

La brigade de Châtillon-Coligny a ouvert une enquête, en octobre, après qu'une institutrice exerçant aussi à l'école primaire de Courtenay a porté plainte contre la prévenue pour harcèlement moral. Les investigations ont confirmé les propos de la plaignante et révélé d'autres faits concernant des élèves de l'école primaire.

"Entre 2018 et 2021, elle aurait privé des enfants de 3 à 6 ans d'aller aux toilettes, les obligeants ainsi à faire leurs besoins sur eux. Elle en aurait aussi bousculé certains en les secouant fortement, en tenant des propos humiliants et en les obligeant à s'asseoir par terre, sous le tableau", précise le procureur de Montargis auprès de BFMTV.com qui explique que cela concerne "au moins six élèves".

Placée sous contrôle judiciaire, la prévenue s'est vue interdire d'exercer en tant qu'institutrice. Elle sera déférée devant le tribunal de Montargis le 22 juin. Elle risque jusqu'à deux ans d'emprisonnement pour les faits concernant le harcèlement moral de ses collègues et trois ans pour les maltraitances sur les enfants.