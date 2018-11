publié le 27/11/2018 à 04:42

Une femme de 73 ans est décédée et un homme a été gravement intoxiqué au monoxyde de carbone lundi 26 novembre, dans une maison de Montrond-les-Bains (Loire), a-t-on appris auprès des pompiers et de la gendarmerie.



Trois autres personnes de la même famille ont été transportées par hélicoptère sur l'hôpital Édouard-Herriot de Lyon pour être traitées en caisson hyperbare.

Parmi elles figure un homme de 47 ans, transporté inconscient, dont le pronostic vital est réservé. Sa femme de 47 ans et leur fils de six ans ont quant à eux été transportés conscients et leur pronostic vital n'est pas engagé. D'autres personnes plus légèrement intoxiquées, dont des voisins qui ont donné l'alerte, des gendarmes et des pompiers ont été traitées sur place pour la plupart.

L'enquête de gendarmerie devra notamment déterminer si les émanations de gaz toxiques provenaient de la chaudière au gaz ou d'un poêle à bois qui étaient en fonctionnement dans cette maison d'un lotissement de Montrond-les-Bains.