publié le 24/11/2018 à 00:21

"De jeunes enfants sont les victimes innocentes des armes à feu". Cette phrase est tirée de l'essai de Sandra Parks, âgée de 11 ans en 2016 et troisième d'un concours d'écriture organisée par la municipalité de Milwaukee. Elle s'inquiétait alors du nombre de morts par armes à feu dans sa ville. Deux ans plus tard, elle est décédée à son tour, touchée par une balle perdue.



Lundi 19 novembre 2018, l'adolescente de 13 ans regarde la télévision dans sa chambre quand des balles perdues brisent la vitre de la fenêtre. L'une d'elle la touche. "Elle est juste sortie de sa chambre en marchant et elle a dit: 'Maman, je suis blessée'… La balle ne lui était même pas destinée", a raconté la sœur de Sandra à la chaîne WISN, et relayée par Le Figaro.

Dans la foulée, deux jeunes hommes de 26 et 27 ans ont été arrêtés et mis en examen pour meurtre, et pour complicité de dissimulation de l'arme à feu.

Elle décrivait "un État où règne le chaos"

La mère de Sandra Parks tentait de contenir ses sanglots alors qu'elle s'exprimait à la presse lors d'un veillée funèbre mardi. "Mon bébé n'était pas violente. Mon bébé n'aimait pas la violence (...) Elle était mon ange depuis l'époque où je la portais dans mon ventre", a-t-elle confié.



Il y a deux ans, la jeune élève de 4e avait suscité l'émotion grâce à un essai écrit pour un concours à l'occasion du Martin Luther King Day. Elle y décrivait un monde gangrené par les armes à feu. "Nous sommes perdus dans un État où règne le chaos. Dans la ville où je vis, j'entends et je vois des exemples de chaos tous les jours", écrivait alors Sandra Parks.



Le maire de Milwaukee a de son côté déploré "la folie" de cette tragédie. "Tout cela est horrible. Et cela me brise le cœur d'être là, en tant que père, j'ai le cœur brisé. C'est dur, très dur", a exprimé Tom Barrett. La ville a enregistré à cette occasion le 91e homicide en 2018, selon les médias locaux.