publié le 25/11/2018 à 19:51

L'incendie le plus meurtrier de l'histoire de la Californie est désormais maîtrisé à 100%, ont annoncé les pompiers américains ce dimanche 25 novembre. Cela faisait depuis le 8 novembre dernier qu'ils luttaient contre les flammes.



Après un départ de feu dans le comté de Butte, l'incendie s'est très rapidement propagé à cause des vents tourbillonnants et violents. La commune de Paradise, peuplée par 26.000 habitants forcés à l'exil a été rasée par les flammes, et ce en moins de 24 heures.

Un dernier bilan annoncé par les autorités ce dimanche 25 novembre fait état de 87 morts et 249 personnes toujours portées disparues. Dans le nord de la Californie, l'incendie baptisé Camp Fire a détruit près de 62.000 hectares, près de 14.000 habitations, 530 commerces et 4.500 autres bâtiments, ont précisé les pompiers californiens (Cal Fire).

Les pluies tombées ces derniers jours ont aidé à éteindre les dernières flammes, mais elles ont également compliqué les recherches des secours pour retrouver d'éventuelles victimes.