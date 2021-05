publié le 17/05/2021 à 19:23

Une petite fille de six ans, qui faisait du vélo devant chez elle, a échappé à la vigilance de ses parents et s'est lancée, seule, dans un périple de trois kilomètres, vendredi 14 mai. Elle a été retrouvée saine et sauve deux heures plus tard devant le domicile de ses grands-parents.

Tandis que ses parents effectuaient des travaux à leur domicile de Saint-Symphorien-de-Lay, dans la Loire, l'enfant de six ans en a profité pour partir seule à vélo, relate Le Progrès. Lorsqu'ils se sont aperçus de la disparition de leur fille, ses parents l'ont cherchée, en vain. Ils ont alors contacté la gendarmerie qui a mobilisé une vingtaine de gendarmes pour retrouver l'enfant.

La fillette a été retrouvée un peu plus de deux heures après sa disparition devant le domicile de ses grands-parents sur la commune de Neaux, à trois kilomètres de chez elle. Pour arriver jusqu'ici, l'enfant a dû traverser un axe routier très fréquenté : la RN7.