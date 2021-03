Montpellier : un sac rempli de drogues se retrouve dans une école élémentaire

publié le 09/03/2021 à 21:26

Panique dans une école élémentaire de Montpellier après la découverte d'un sac à dos rempli de drogues. Des pochons, du shit, de l'herbe, de la résine de cannabis, prêts à être vendus. Un sac qui traînait dans la rue a été donné par mégarde aux enfants. Des jeunes ont tenté de récupérer la marchandise et la directrice de l'école a dû déclencher l'alerte pour protéger ses élèves.

Le plan particulier de mise en sécurité a été activé dès que les deux trafiquants ont sauté le portail et ont interpellé les enfants dans la cour pour retrouver leur marchandise. Yannis, 10 ans, raconte la scène : "Y'avait cinq garçons avec une fille, ils ont pris un sac où il y avait de la drogue. La directrice elle l'a passé à la police et en fait le sachet de drogues il était à une personne et après la personne elle est revenue pour la reprendre. Elle est venue à l'école et on a fait alerte intrusion", explique l'enfant.

Yannis et ses camarades sont restés plus d'une heure allongés sous les tables, comme le prévoit la procédure. C'était "trop long" pour Maria. "J'ai eu très très peur, j'ai pleuré. J'ai cru qu'ils allaient revenir aujourd'hui et après quand j'ai remarqué qu'il y avait vraiment beaucoup de policiers et qu'on était en sécurité je me sentais mieux", confie la fillette.

Les parents craignent des représailles

Inquiétude aussi du côté des parents, comme en témoigne cette maman, très inquiète d'emmener ses enfants à l'école ce matin : "J'avais peur qu'il y ait des représailles et après j'ai parlé ce matin avec la police et la directrice qui nous ont rassuré, qui nous ont dit de ne pas s'inquiéter, qu'ils allaient être-là toute la journée. Ça m'a rassurée, mais c'est vrai qu'avec beaucoup de mamans ont été très inquiètes de les mettre ce matin à l'école".

Une cellule de soutien psychologique restera dans l'école aussi longtemps que nécessaire ainsi que les voitures de la police municipale qui sécurisent les alentours.