Loire : un appel à témoin lancé après la disparition inquiétante d'un adolescent

Crédit : Estelle Ruiz / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

Depuis samedi 19 juin, 20 heures, aucune trace d'Adam el Hamzaoui. Le jeune adolescent de 13 ans n'a pas donné signe de vie depuis. La police Nationale de la Loire a signalé cette disparition qu'elle juge "inquiétante" en lançant un avis de recherche ce mardi 22 juin.

D'après France Bleu qui a relayé l'appel à témoins, Adam a quitté le domicile familial aux alentours de 22 heures mercredi 16 juin. Mais c'est samedi que le garçon a été aperçu pour la dernière fois, sur le parking du Lidl de Firminy (Loire).

D'après l'avis de recherche, Adam mesure 1m60, a des cheveux noirs, courts et ondulés, ainsi que des yeux noirs. Le garçon de 13 ans est plutôt mince et portait un short rouge et un débardeur bleu la dernière fois qu'il a été aperçu. Toute personne susceptible d'avoir des informations est invitée à contacter le commissariat de Firminy au 04.77.40.15.40.