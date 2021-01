Loire-Atlantique : une rixe entre voisins vire au drame

et AFP

publié le 10/01/2021 à 04:39

Un conflit de voisinage a causé la mort d'un jeune homme de 21 ans dans la nuit du vendredi 8 au samedi 9 janvier, à Issé, en Loire-Atlantique. L'agresseur a été interpellé, a-t-on appris auprès des pompiers tandis que deux autres personnes ont été blessées.

Les pompiers ont été appelés peu avant minuit pour une rixe due à un conflit de voisinage, dans cette commune située au nord de Nantes, ont indiqué à l'AFP le Codis de Loire-Atlantique et le parquet de Nantes. La victime est décédée suite à une blessure à l'arme blanche. Un homme de 39 ans, blessé gravement suite à une éventration et un homme de 19 ans, blessé légèrement ont été conduits au CHU de Nantes et au centre hospitalier de Châteaubriant.

Deux femmes choquées psychologiquement ont également été transportées à l'hôpital de Châteaubriant. L'agresseur, qui "s'était retranché à son domicile", a été interpellé par la gendarmerie, selon les sapeurs-pompiers. Une enquête a été ouverte.