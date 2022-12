Loire-Atlantique : un appel à témoins diffusé après le viol d'une fille de 13 ans

Mardi 20 décembre, une jeune fille de 13 ans a été victime d'un viol sur la plage de Saint-Nazaire. En pleine journée, un homme a menacé une jeune fille avec un couteau pour la violer. Heureusement, l'adolescente a réussi à échapper des griffes de son agresseur. Elle aurait été prise peu après en stop par un automobiliste.

"Une jeune fille de 13 ans a été victime d’un viol sur la plage de Porcé, à Saint-Nazaire, le mardi 20 décembre, à 11 h 30. L’enquête ouverte sous le chef de viol sur mineure de moins de 15 ans a été confiée à la BSU (brigade de sûreté urbaine) du commissariat de Saint-Nazaire", indique à Ouest-France, la procureure de la République.

Trois jours après le terrible événement, un appel à témoins a été diffusé par la police nationale du département de Lorie-Atlantique, invitant "toute personne s'étant trouvée en date et heure des faits", soit entre "11h00 et 13h00, sur la plage de bonne Anse à Saint-Nazaire (sur le sentier côtier entre Kerlédé et la plage de Porcé)", et susceptible d'apporter des éléments de se manifester aux policiers.

Toute personne pouvant apporter des éléments à l'enquête est invitée à contacter les enquêteurs au 02.49.14.23.00 ou par mail à l'adresse : police-saint-nazaire@interieur.gouv.fr

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info