publié le 14/06/2021 à 17:16

Un homme de 82 ans a été tué, ce lundi 14 juin, en Loire-Atlantique. Il a été abattu par arme à feu.

Les faits se sont déroulés au niveau de la rue des Acacias, dans le bourg de Port-Saint-Père, rapporte Ouest-France. Depuis une dizaine d'années, la victime résidait dans une résidence qui appartient à la municipalité.

Selon les informations dont disposent nos confrères, un conflit de voisinage serait à l'origine du drame. Quelques heures seulement après les événements, les regards ont convergé en direction d'un voisin de l'octogénaire tué. Âgé de 72 ans, celui-ci habitait dans le même immeuble et tous deux ne s'entendaient pas, depuis plusieurs années. Un différend suffisamment important pour que la mairie décide de jouer le rôle de médiateur, il y a a quatre ans, dans le but d'aplanir la situation. "Des histoires de bruit, de conflits divers... Ils ne se supportaient pas", témoigne auprès de Ouest-France l'édile de Port-Saint-Père, Gaëtan Léauté.

Après le coup de feu, le septuagénaire aurait contacté la gendarmerie, pour confesser son geste, indique le quotidien local. Lorsque les forces de l'ordre ont été mobilisées sur place, l'homme a été placé en garde à vue. Une enquête a été ouverte et confiée à la compagnie de gendarmerie de Pornic.