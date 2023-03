Vol de voitures : 1 vol toutes les 4 minutes, en France en 2022

Comme chaque année depuis 2017, Coyote publie son Observatoire des vols. Et l'an dernier, en 2022, les vols ont connu une hausse de 9%. Il en ressort que ce sont les véhicules à la mode qui attisent le plus les appétits des malfrats. Ainsi 67% des voitures volées sont des SUV, en raison de leur grand succès commercial et donc une forte probabilité de revente sur le marché noir. Pas étonnant que le Toyota Rav 4 soit le plus convoité (selon une récente étude de nos confrères d'Auto-Plus). On note aussi une forte percé des hybrides en hausse de 40%.

Mais il n'y a pas que les véhicules à la mode qui sont recherchés. En effet a cause de leurs prix élevés les véhicules utilitaires ou de chantiers ont la cote. Avec un risque de vol quasiment 2 fois plus élevés que pour les modèles destinés aux particuliers.



Toutes les régions connaissent une hausse des vols

Si l'Île-de-France, la PACA et le Rhône-Alpes restent les zones les plus à risque - à elles seules, ces 3 régions représentent 52% des vols recensés en France - toutes les régions sont désormais concernées par cette flambée. C'est la Bretagne qui connait la plus forte hausse (+29%), suivie par le Centre-Val-de-Loire (+21%) et la Bourgogne-Franche-Comté (+14%). Pourquoi ? La demande sur le marché noir est tellement forte en raison de l'envolée des prix des véhicules que les voyous vont désormais faire leur marché sur l'ensemble du territoire.

Des vols imparables puisque 9 fois sur 10, ils sont dérobés grâce à de systèmes électroniques. Un simple branchement sur votre voiture suffit parfois pour repartir avec votre véhicule en à peine une minute.

Enfin, plus de 60% des véhicules volés, et non équipés de systèmes de récupération, ne sont jamais retrouvés et sont exportés notamment vers l'Afrique de l'Ouest, et dans certains pays d'Europe de l'Est. Ils servent aussi à revendre les pièces détachées dont les prix ont grimpé ces derniers mois.

