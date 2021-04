publié le 24/04/2021 à 18:39

Les faits se sont produits ce samedi 24 avril, dans une maison située à Savenay, en Loire-Atlantique. Un bébé d'un an a été hospitalisé, en "urgence absolue", au CHU de Nantes, après qu'une casserole d'eau bouillante a été versée sur sa tête, pour une raison encore inconnue.

Le jeune enfant a été gravement brûlé, précise France bleu, qui rapporte l'information. Il a été immédiatement pris en charge par les sapeurs-pompiers, qui lui ont prodigué les premiers soins sur les lieux du drame. Ils ont ensuite fait appel à l'hélicoptère du Samu, pour le transporter au CHU dans les plus brefs délais, compte tenu de son état.

Les secours ont rappelé à nos confrères les gestes à adopter, en cas de brûlure : "Pour arrêter rapidement le processus, il faut refroidir par ruissellement d’eau tempérée, c'est-à-dire entre 15 et 25 degrés. Si les vêtements sont collés à la peau, il ne faut surtout pas les retirer, mais faire ruisseler de l'eau par-dessus et appeler les secours." Avant de poursuivre : "Si la brûlure est grave, il est nécessaire de recouvrir la zone brûlée avec un linge propre et sec avant de se rendre aux urgences les plus proches ou d'appeler les secours".