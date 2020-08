Loire-Atlantique : marche en mémoire du lycéen mort ligoté chez lui

publié le 16/08/2020 à 21:28

Près de Nantes, à Saint-Sébastien-sur-Loire, une marche blanche a été organisée dimanche 16 août pour Nadir, un lycéen retrouvé mort ligoté chez lui il y a une semaine. Pour le moment, les enquêteurs ont très peu d'éléments. Le jeune homme était un garçon sans histoires.

La famille, des amis et des habitants du quartier se sont joints à la marche, tous habillés de blanc avec une rose ou un ballon à la main. Ils ont pris la direction de l'appartement où Nadir vivait avec ses parents pour déposer des mots ou des fleurs devant la porte de ce petit immeuble de deux étages. Après la marche, des ballons ont été lâchés et une minute de silence a été respectée.

"On est tristes d'un décès dans ces circonstances-là, puis on est inquiets aussi", livre Mohammed, un habitant du quartier. Nadir a été asphyxié. Le jeune homme de 18 ans a été retrouvé dans son lit, bâillonné, pieds et poings liés. Les enquêteurs attendent les résultats ADN du ruban adhésif utilisé mais pour l'instant la police judiciaire n'a pas de mobile et pas de suspect.