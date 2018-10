et AFP

publié le 31/10/2018 à 15:04

Privés d'électricité après les intempéries, ils avaient placé des groupes électrogènes dans leurs logements. Quatre adultes et un enfant de 9 ans ont été intoxiqués chez eux au monoxyde de carbone dans la nuit du mardi 30 au mercredi 31 octobre.



Ces 5 habitants de la Loire ont été hospitalisés à Saint-Étienne et Firminy, ont indiqué les pompiers. Domiciliées dans la région roannaise, l'Ondaine et à Saint-Étienne, les victimes avaient placé leurs groupes électrogènes à l'intérieur de leurs logements, "ce qu'il ne faut surtout pas faire", rappellent les pompiers.

Le monoxyde de carbone, invisible et inodore, est indétectable et se diffuse très vite dans l'environnement. Asphyxiant, ce gaz peut être mortel en moins d'une heure. Quelque 32.000 foyers étaient toujours privés d'électricité mercredi midi, après les intempéries qui ont touché le pays.