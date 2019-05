Course hippique (Illustration).

publié le 28/05/2019 à 04:09

La cavalière n'a pas survécu à ses blessures. Une jeune jockey âgée de 21 ans est morte ce lundi 27 mai après une chute à cheval survenue ce dimanche lors d'une compétition de plat au galop qui se déroulait en Loire-Atlantique. C'est sa sœur qui a annoncé son décès sur son compte Facebook ce lundi.



"Comme vous le savez tous, Romane a fait une chute de cheval hier après-midi (dimanche 26 mai) après s'être battue pour la vie, comme elle savait le faire chaque jour, le petit cœur de Romane s'est arrêté et ses paupières se sont fermés", a écrit la sœur de la jeune femme. L'accident a eu lieu à l'hippodrome de Blain, comme le précise France Bleu. La jeune jockey Romane Bizard a fait une chute lors d'une course de plat qui a impliqué quatre autres cavaliers et leur cheval.

Percutée à la tête alors qu'elle était à terre, la jeune cavalière a fait un arrêt cardiaque. En état de mort cérébrale ce dimanche soir, elle est décédée des suites de ses blessures. Le Parisien rapporte que Romane Bizard avait débuté sa carrière de jockey en 2016 et depuis participé à 78 courses et remporté quatre victoires.