Japon : une attaque au couteau fait 19 blessés, dont des enfants

publié le 28/05/2019 à 03:01

Au moins 19 personnes, dont des enfants, ont été blessées ce mardi 27 mai dans une attaque au couteau à Kawasaki, dans la banlieue sud de Tokyo selon les pompiers. "Un homme les a poignardés" selon le porte-parole du service d'incendie de Kawasaki, Dai Nagase. "Nous avons reçu un appel d'urgence à 07h44 du matin selon lequel quatre élèves de primaire ont été poignardés".



Le bilan initial était de 16 blessés, mais il a été revu en hausse un peu plus tard. "Le nombre de personnes blessées est maintenant de 19 personnes, dont une ne présentant pas de signes vitaux", a annoncé un autre représentant des pompiers, Keiichi Hayakawa. Deux adultes et un enfant se trouvent dans un état critique, a indiqué de son côté la chaîne publique NHK. L'attaque est survenue dans un parc situé près d'une gare ferroviaire en pleine heure de pointe selon les médias locaux.



Un suspect d'une cinquantaine d'années a été arrêté

Un suspect, un homme, a été arrêté, a dit la police sans donner plus de détails. D'après la NHK, le suspect, âgé d'une cinquantaine d'années, il a retourné son arme contre lui et souffre de graves blessures. Deux couteaux ont été trouvés sur les lieux selon la chaîne.

Des images de télévision montraient de nombreuses voitures de police, des pompiers et des ambulances sur place. Des tentes ont été dressées en urgence pour traiter les blessés.