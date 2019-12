Limoges : un homme agresse des automobilistes et fonce sur les pompiers

et Noémie Grinberg

publié le 16/12/2019 à 17:32

Acte terroriste ou geste d'un déséquilibré ? Ce lundi 16 décembre, au matin, les pompiers de la Haute-Vienne sont appelés pour un accident de la route avec des blessés à l'arme blanche. Tout aurait commencé quand une femme, inquiète de ne pas voir son employé arriver au travail, décide d’aller chercher cet homme de 26 ans à son domicile. Sur le chemin, alors que tous deux sont en voiture, ils ont un accrochage avec un automobiliste.

Selon nos informations, c’est à ce moment-là que tout a dégénéré. L’homme de 26 ans sort une arme blanche, et blesse grièvement l’autre automobiliste. Il se retourne alors contre la femme qui le conduisait et la blesse plus légèrement.

À l’arrivée des pompiers, l’individu monte dans le véhicule de l’automobiliste blessé et fonce sur leur camion. Les pompiers finissent par maîtriser le forcené, et la police, elle aussi arrivée sur sur les lieux, l’interpelle. L'homme parvient tout de même à s'en prendre à un motard de la police, vidant sur lui un extincteur alors que le policier le mettait en joue. Il a également crié "Allah Akbar" lors de son interpellation. Une enquête pour "tentative d'homicide volontaire" a été ouverte lundi à Limoges.





Pour l’heure, le parquet national antiterroriste (PNAT) est avisé mais ne s’est pas saisi. L’homme est en garde à vue, il n’est pas connu des services de police. Les enquêteurs vont notamment se pencher sur son profil psychologique.