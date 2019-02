et AFP

publié le 24/02/2019 à 15:15

Un croix gammée a été taguée sur la porte d'entrée du domicile d'un couple âgé à Lille (Nord). Cette croix a été découverte dimanche 25 février tôt dans la matinée.



"C'est avec un profond dégoût que j'ai découvert la présence d'une inscription antisémite sur le domicile d'un couple lillois. Je condamne cet acte ignoble et adresse mon soutien aux victimes et à toute la communauté juive. La Ville porte plainte et se constitue partie civile", a tweeté la maire (PS) Martine Aubry, qui a rencontré le couple.

Ce couple très âgé, qui vit dans le quartier de Fives et qui n'est pas de confession juive, a porté plainte et la mairie a fait retirer l'inscription, a déclaré à l'AFP Martine Aubry et son service de presse. Cette croix gammée, dessinée au marqueur noir sur la porte d'entrée qui donne sur la rue, a été découverte peu avant 7 heures par la police.

Les actes antisémites en forte hausse

Cette découverte d'une croix gammée intervient dans un contexte où les actes antisémites sont en forte hausse. Le 11 février dernier, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner a annoncé que les actes antisémites ont bondi de 74% en France en 2018. Les actes antisémites sont passés de 311 en 2017 à 541 l'an passé, a précisé le ministère de l'Intérieur.