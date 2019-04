publié le 26/04/2019 à 13:01

L'ambiance est tendue entre le commandement et le syndicat des pompiers de la Haute-Vienne. Un riverain s'est plaint auprès du service départemental d'incendie et de secours, du bruit des sirènes des pompiers qui passent régulièrement en bas de chez lui. Le commandement a demandé aux pompiers de privilégier l'itinéraire proposé par cet habitant.



"On trouve ça hallucinant", déclare le syndicat qui dénonce la gestion de la direction départementale. Il se trouve que cet habitant vit avenue Ernest Ruben à Limoges. Or, les pompiers ne passent pas "dans sa rue mais dans le carrefour à côté", explique le syndicat qui "comprend", néanmoins, son agacement. C'est "un carrefour particulier" où passe tous les services de secours car c'est "la voie la plus simple et la plus rapide", précise-t-il.

La plainte écrite par mail du riverain et la réponse du commandement qui demande "de faire le nécessaire pour que les conducteurs privilégient l'itinéraire" qu'il propose, ont été publiées sur Facebook par le syndicat des pompiers. Publication sur laquelle le syndicat répond : "Nous pouvons aussi supprimer les avertisseurs sonores et lumineux de nos camions ...".

Contacté par RTL, le syndicat précise que "les pompiers ne modifieront pas leur route" pour autant, sachant qu'il n'y a aucune interdiction de passer par ce carrefour. De plus, le mécontentement de cet homme est isolé, les autres riverains soutiennent leur travail sans se plaindre du bruit.