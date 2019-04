publié le 26/04/2019 à 08:18

Ce chiffre glaçant paraît énorme et pourtant, un enfant serait tué par ses parents tous les 5 jours en France selon un rapport remis au gouvernement, ce jeudi 25 avril. Ces décès seraient majoritairement liés au syndrome dit du "bébé secoué".



Selon le professeur Gilles Orliaguet, chef de service à l'Hôpital Necker de Paris, de nombreux adultes ne sont pas conscients des risques de ce syndrome : "Il n'est pas forcément causé par les parents mais peut l'être par des personnes qui gardent les enfants comme des nourrisses ou des frères et sœurs, qui n'ont pas forcément conscience de la gravité de ce que ça va engendrer par la suite".

En effet, si tous les enfants n'en meurent pas, les risques qu'il peut engendrer sont multiples : "Il y a environ 15% de mortalité et quasiment un enfant sur deux a des séquelles plus ou moins sévères. Ce sont des troubles du comportement, du développement psycho-moteur ou des difficultés scolaires."

