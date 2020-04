publié le 30/04/2020 à 18:53

Les masques sont le nouvel accessoire indispensable et cela n'a pas échappé aux escrocs de tout poil. Les arnaques se multiplient. Pour éviter que les acteurs publics ne se fassent avoir, une cellule de chasseurs d'arnaques a été mise en place à Bercy.

Elle fonctionne depuis un mois, une trentaine d'agents y travaille. Ils sont des douanes et de Tracfin, l'organisme qui lutte contre le blanchiment d'argent. Les hôpitaux, communes et départements peuvent leur demander de contrôler la fiabilité de leur nouveau fournisseur, cela prend 24 à 48 heures.

Sur 400 demandes déjà traitées, la cellule a rendu 60% d'avis positifs. Pour les autres, elle a émis deux gros doutes ou carrément un avis négatif. Pour de nombreuses raisons. Par exemple, si le nom et l'adresse indiqués sur le contrat ne correspondent à aucune société existante, si le dirigeant de telle société est déjà défavorablement connu des services fiscaux ou si une entreprise a ajouté très récemment le mot "médical" à sa raison sociale et s'est mise à démarcher les collectivités pour vendre des masques alors qu'en réalité elle est spécialisée dans le commerce de cigarettes électroniques...



Un centre hospitalier a été approché par une société chinoise pour une commande de 500.000 euros de matériel médical. Mais en fait, la seule société chinoise de ce nom est répertoriée comme fabriquant des lampes LED.

Et puis quand on a affaire à une entreprise créée récemment, un compte bancaire ouvert il y a dix jours, pas d'expérience dans le domaine médical et impossible de contacter la personne mentionnée sur le bon de commande, ces signes doivent inciter à la prudence.

À écouter également dans ce journal

Travail - Le président du Medef signe une tribune avec la CFDT et la CFTC pour demander une reprise de l'activité, tout en respectant les mesures sanitaires. Le PIB de la France a déjà plongé de plus de 6%, alerte de son côté Bruno Le Maire.



Foot - Le PSG est officiellement champion de France, la fin de la Ligue 1 a été actée.



Rouge ou vert - Le gouvernement repeint la France. La carte par régions sur la situation sanitaire de la France est publiée ce jeudi 30 avril.