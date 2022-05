Depuis bientôt un mois, Johnny Depp et Amber Heard s'affrontent dans un procès, diffusé en direct aux États-Unis, s'accusant tous les deux de diffamation. Le sujet principal : les violences conjugales. Chacun accuse l'autre d'avoir été violent.

Jusqu'ici, seul Johnny Depp avait témoigné, expliquant qu'il n'avait jamais été violent avec son ex-femme, mais reconnaissant tout de même une consommation impressionnante de nombreuses drogues et d'alcool. Lors de son long témoignage, il a également raconté les violences que lui aurait fait subir Amber Heard, mentionnant notamment la perte d'une partie d'un doigt ou le jour où il a trouvé des excréments de l'actrice Hollywoodienne sur son lit.

Amber Heard a témoigné pour la première fois mardi 4 mai, expliquant que Johnny Depp était "l'amour de (sa) vie" mais qu'il était aveuglé par la jalousie et violent à cause des drogues et de l'alcool.

Elle raconte sa rencontre avec celui, le chouchou de Tim Burton, qui était encore en couple avec Vanessa Paradis. D'une relation idyllique, elle explique que leurs rapports se sont vite déterrés. Prise par l'émotion, l'actrice a eu du mal à "trouver les mots pour décrire comment c'est douloureux, horrible pour (elle) d'être assise ici et de tout revivre."

Des violences physiques, sexuelles et psychologiques

Amber Heard a raconté certains détails de leur histoire : "Il m'attrapait par les cheveux, par le bras, par le visage, il me criait dessus. Il cassait des choses près de moi puis il me frappait, ça commençait par des claques répétées". Elle revient également sur les promesses jamais tenues de son ex-mari d'arrêter la drogue, ainsi que sur ses différentes réactions en fonction des substances qu'il prenait : "Johnny sous amphétamine (était) très différent de Johnny sous opiacés (...) la boisson était corrélée à la violence".



L'actrice de 36 ans a aussi raconté avoir été agressée sexuellement par Johnny Depp en 2013, qui l'accusait de lui avoir volé sa cocaïne. Elle explique pourquoi elle ne l'a pas quitté dès l'arrivée de ces violences : "Je ne voulais pas le quitter, je voulais qu'il aille mieux."