publié le 15/02/2021 à 09:10

Une femme de 36 ans affirme avoir été frappée par un de ses voisins alors qu'elle rentrait tout juste de la maternité. Elle a diffusé sur les réseaux sociaux la photo de son visage tuméfié, témoin de la violence de l'agression qu'elle a subie. Son message a été vu des centaines de milliers de fois, suscitant l'indignation.

D'après son récit, posté sur Instagram, cette jeune mère de famille est revenue de l'hôpital mardi soir avec son bébé, grand prématuré, qui ne peut pas rester dans le froid. Il fait -5°C, elle a donc laissé sa voiture quelques minutes devant la porte de son immeuble du XVIIIe arrondissement de Paris juste le temps de mettre sa petite au chaud.

À ce moment, un voisin qu'elle d'écrit comme "âgé, blanc et riche" n'aurait pas supporté qu'elle soit ainsi stationnée devant la porte. Il aurait fait irruption dans le hall de l'immeuble, lui aurait hurlé dessus, l'aurait empêchée de regagner son logement et l'aurait frappée au visage, un coup de poing violent qui lui a valu un hématome impressionnant à la joue. Elle aurait perdu connaissance un bref instant. Son compagnon l'a défendue comme il pouvait puis la police est intervenue avant d'embarquer l'agresseur.

Elle affirme avoir eu toutes les peines du monde à porter plainte, raison pour laquelle elle a voulu partager son histoire. Le soir des faits c'est son compagnon qui s'est rendu au commissariat mais il n'a pas pu déposer plainte à sa place. Elle a ensuite essayé d'obtenir un rendez-vous mais la police lui aurait répondu qu'elle devait se présenter et patienter comme tout le monde. Or, elle ne peut laisser son nourrisson seul et ne peut pas l'emmener au commissariat avec elle, sa petite étant trop vulnérable. En désespoir de cause, elle a interpellé le ministre de l'Intérieur sur les réseaux sociaux. Elle a finalement pu déposer plainte hier.

À écouter également dans ce journal

Coronavirus - Face au risque d'emballement de l'épidémie, la traque des variants s'intensifie. Les règles sont désormais très strictes à l'école en cas de variants sud-africain ou brésilien. En revanche, il y a un assouplissement du protocole face au variant britannique.

International - Quel avenir pour l'opération Barkhane ? Un sommet du G5 Sahel se tient aujourd'hui à N'Djamena au Tchad, Emmanuel Macron y assiste par vidéoconférence.

Justice - Selon nos informations, Google a été condamné à un million d'euros d'amende pour "pratiques commerciales douteuses". La justice reproche au géant américain d'internet d'avoir son propre système de notations des hôtels avec des étoiles, alors qu'il existe en France une classification officielle et que le nombre d'étoiles correspondant à des critères bien précis.

Football - À l'issue de la 25ème journée de Ligue 1, au classement, Lille, qui a fait match nul contre Brest est toujours leader, un point devant le PSG. Lyon est 3ème. Nantes, Nîmes et Dijon sont toujours relégables mais Nantes a gagné hier pour le premier match d'Antoine Kombouaré sur le banc après le limogeage de Raymond Domenech